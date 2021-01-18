В трехстороннем заявлении по Карабаху нет никаких «секретных приложений» - Лавров

БАКУ/Trend/ - В трехстороннем заявлении по Карабаху нет никаких «секретных приложений».

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции по итогам 2020 года сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров считает, что заявление реализуется очень эффективно, за исключением подвисшего вопроса о военнопленных.

«Все остальное там, по-моему, делается достаточно эффективно, решается вопрос о мандате миротворцев. Он должен быть, конечно, предметом договоренности трехсторонней, об этом говорилось на встрече в Москве 11 января. Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких секретов»,- сказал он.