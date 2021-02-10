МГ ОБСЕ могла бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами – замглавы МИД России

БАКУ /Trend/ - Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна быть продолжена.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

"Они внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, многие из которых нашли отражение в заявлении от 9 ноября 2020 года", - сказал он.

По словам Руденко, по-прежнему остается востребованной задача достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое в соответствии с решениями Будапештского саммита ОБСЕ (1994 года) возложено на сопредседателей Минской группы. "Тройка" имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам. Но осторожно, не спеша, когда придет время, сказал он.

"Сейчас Минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели могли бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами. Развитие диалога в рамках гражданского общества будет способствовать общему оздоровлению ситуации в регионе и созданию предпосылок для дальнейших шагов на политическом треке", - отметил Руденко.

Отметим, что, как ранее сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции, к сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта.

«Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом. Я участвовал в переговорах в течение последних 17 лет. Однако, как я сказал в ходе войны, хотя у Минской группы была определенная деятельность в направлении выдвижения идей и проявления творчества, это не дало никакого результата. Такова реальность.

Таким образом, Азербайджан сам решил данный вопрос. Одержав победу над Арменией на поле боя, мы вынудили оккупанта признать поражение и подписать Заявление, которое считаем капитуляцией Армении. Все политические силы Армении, кроме властей страны, также согласны с тем, что это – капитуляция, и они называют это унизительной капитуляцией. Вся ответственность за это ложится на диктаторский режим Пашиняна», - сказал глава государства.