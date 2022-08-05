Новая карта «TamGənc» для молодежи от банка ABB!

Банк ABB, предоставляющий широкий спектр продукции для различных сегментов, представил новый продукт для молодежи - универсальную карту «TamGənc».

Карта «TamGənc», предназначенная для лиц в возрасте от 18 до 25 лет, дает возможность пользоваться различными банковскими услугами со специальными преимуществами. Владельцы «TamGənc» освобождены от комиссии при переводе с карты на карту в пределах страны до 2000 манатов, и при обналичивании до 5000 манатов как в банкоматах ABB так и в банкоматах других локальных банков.

Новая карта предоставляет до 6% годового дохода от остатка денег на счете и возможность получения кешбэка при покупках в маркетах, в ресторанах, в магазинах электроники и одежды и на автозаправочных станциях. Следует отметить что при оплате картой «TamGənc» в некоторых объектах кешбэк может достигать 5%. Сюда входят книжные магазины, музеи, такси и транспортные услуги, а также покупки на музыкальных онлайн-платформах.

Другим важным условием при покупке карты «TamGənc» является то, что лица омечающие свое 18-летие при подаче заявки на данный карточный продукт могут получить карту совершенно бесплатно, для этого необходимо подать заявку в течение 30 дней со дня своего рождения.

Новый карточный продукт «TamGənc», запущенный под слоганом «Живи по полной!», предназначен для молодых людей с активным образом жизни, благодаря его преимуществам, а также простым и удобным пользованием банковских услуг. Заказ карты «TamGənc» возможен в режиме онлайн по данной ссылке или через ABB Mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

Бесплатную карту можно приобрести только в филиалах и отделениях Банка.