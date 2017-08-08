Артур Раси-заде: Есть хороший потенциал для расширения азербайджано-туркменского экономического сотрудничества (ФОТО)

8 августа 2017 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с находящимся с официальным визитом в стране Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

На встрече обсуждались перспективы развития отношений между странами.

Премьер-министр Артур Раси-заде сказал, что политические связи между Азербайджаном и Туркменистаном находятся на высоком уровне. Отметив наличие хорошего потенциала для расширения азербайджано-туркменского экономического сотрудничества, премьер-министр довел до внимания роль Азербайджана в прогрессе региона. Артур Раси-заде подчеркнул, что обе страны обладают широкими возможностями.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех направлениях, в том числе в экономической и торговой областях. Глава Туркменского государства коснулся деятельности в этой сфере Азербайджана, являющегося производителем и экспортером нефти и газа, отметил значение в этой связи лидерства страны.

На встрече состоялся обмен мнениями о путях определения правового статуса Каспийского моря, геополитических и геоэкономических вопросах.

Azernews Newspaper
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