Президент Ильхам Алиев: Победа Рамиля Гулиева является очередным олицетворением азербайджано-турецкой дружбы и братства

11 августа 2017 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил чемпиона мира по легкой атлетике Рамиля Гулиева.

«Дорогой Рамиль, в первую очередь искренне поздравляю тебя в связи с завоеванием звания чемпиона по легкой атлетике. Хотел бы отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особенно отрадно то, что после победы ты поднял флаги Азербайджана и Турции. Это показывает, что ты патриот и предан своей стране. Сегодня ты представляешь Турцию. Однако первые шаги в спорте сделал в Азербайджане.

Я поздравляю с этой победой и Турцию. Твоя победа также является очередным олицетворением азербайджано-турецкой дружбы и братства. Мы в Азербайджане гордимся тобой. Желаю тебе новых успехов в спорте», - говорится в поздравлении главы государства.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по развитию табаководства на 2017-2021 гг.
Политика 10 августа 18:45
Президент Ильхам Алиев принял председателя Государственного пограничного комитета Беларуси (ФОТО)
Политика 9 августа 11:06
Президент Ильхам Алиев: Существуют хорошие возможности для повышения на качественно новый уровень опирающихся на взаимное доверие азербайджано-туркменских связей
Политика 8 августа 23:08
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Гурбангулу Бердымухамедова (ФОТО)
Политика 8 августа 21:42
Президент Ильхам Алиев поздравил сингапурского коллегу
Политика 8 августа 21:16
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Туркменистана общая история, культура, этнические корни, и мы строим нашу деятельность на этой крепкой основе
Политика 8 августа 16:47
Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Туркменистаном полностью отвечает интересам наших народов
Политика 8 августа 15:01
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе
Политика 8 августа 13:53
Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для печати (ФОТО)
Политика 8 августа 13:44
Состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов (ФОТО)
Политика 8 августа 13:40
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Туркменистана в расширенном составе
Политика 8 августа 11:57
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Туркменистаном есть очень хорошие возможности для развития и сотрудничества в политической, экономической, транспортной сферах (ФОТО)
Политика 8 августа 10:49
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана (ФОТО)
Политика 8 августа 10:26
Ашхабад и Баку на высоком уровне обсудят вопросы сотрудничества
Туркменистан 7 августа 21:53
Президент Азербайджана выделил средства на благоустройство Гаха
Политика 5 августа 21:05
Президент Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы граждане Азербайджана мало курили
Экономика 5 августа 20:54
Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Гахе
Политика 5 августа 20:47
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы уникальные условия для развития сельского хозяйства
Экономика 5 августа 20:35