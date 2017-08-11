Президент Ильхам Алиев: Победа Рамиля Гулиева является очередным олицетворением азербайджано-турецкой дружбы и братства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил чемпиона мира по легкой атлетике Рамиля Гулиева.

«Дорогой Рамиль, в первую очередь искренне поздравляю тебя в связи с завоеванием звания чемпиона по легкой атлетике. Хотел бы отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особенно отрадно то, что после победы ты поднял флаги Азербайджана и Турции. Это показывает, что ты патриот и предан своей стране. Сегодня ты представляешь Турцию. Однако первые шаги в спорте сделал в Азербайджане.

Я поздравляю с этой победой и Турцию. Твоя победа также является очередным олицетворением азербайджано-турецкой дружбы и братства. Мы в Азербайджане гордимся тобой. Желаю тебе новых успехов в спорте», - говорится в поздравлении главы государства.