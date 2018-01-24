Дунья Миятович избрана комиссаром Совета Европы по правам человека

БАКУ /Trend/ - В ходе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был избран новый комиссар Совета Европы по правам человека.

Комиссаром Совета Европы по правам человека стала Дунья Миятович (Босния и Герцеговина).

Д.Миятович сменит на посту Нилса Муйжниекса, который занимает эту должность с 2012 года. Полномочия Муйжниекса официально истекают 1 апреля 2018 года.

Среди кандидатов на данный пост также были Горан Клеменчич (Словения) и Пьер-Ив ле Борн (Франция).

Отметим, что в понедельник в Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 26 января. На сессии ПАСЕ от Азербайджана принимает участие делегация во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым. (Автор: Нигяр Гулиева)

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