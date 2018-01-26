В ПАСЕ будет заслушан доклад Азербайджана по усовершенствованию международных правил против смертной казни

БАКУ /Trend/ - В пятницу в рамках зимней сессии ПАСЕ будет заслушан и обсужден доклад члена азербайджанской делегации Вюсала Гусейнова на тему «Совершенствование международных правил против смертной казни и торговли принадлежностями, используемыми во время пыток».

Напомним, что азербайджанская делегация во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым с 21 января находится в Страсбурге для участия в зимней сессии ПАСЕ.

В составе делегации председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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