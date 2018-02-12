Назначен полномочный представитель правящей партии на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов назначен полномочным представителем партии на президентских выборах в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля 2018 года.

Как сообщили Trend в понедельник в ПЕА, Али Ахмедов в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, вышел с 12 февраля до 11 апреля на должности вице-премьера в неоплачиваемый отпуск.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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