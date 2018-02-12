Назначен полномочный представитель правящей партии на президентских выборах в Азербайджане

12 февраля 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов назначен полномочным представителем партии на президентских выборах в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля 2018 года.

Как сообщили Trend в понедельник в ПЕА, Али Ахмедов в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, вышел с 12 февраля до 11 апреля на должности вице-премьера в неоплачиваемый отпуск.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В норму рабочего времени и производственный календарь на 2018 год в Азербайджане внесены поправки
Общество 6 февраля 10:40
Деятельность Ильхама Алиева как главы государства создает условия для его переизбрания президентом - депутат
Политика 5 февраля 16:40
Али Ахмедов: Высокий авторитет Президента Ильхама Алиева в обществе является основой для победы на выборах
Политика 1 февраля 10:50
В Египте назначили дату президентских выборов
Арабские страны 8 января 19:21
Выборы президента России назначили на 18 марта 2018 года
Россия 15 декабря 2017 13:13
Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018 года
Арабские страны 13 декабря 2017 12:57
Решения о формате выдвижения Путина на выборы пока нет – Песков
Россия 11 декабря 2017 17:45
Путин примет участие в президентских выборах
Россия 6 декабря 2017 18:42
Путин заявил, что примет решение об участии в выборах в ближайшее время
Россия 6 декабря 2017 16:11
На президентских выборах в Гондурасе лидирует кандидат от оппозиции
В мире 27 ноября 2017 12:37
В Кремле пока не знают, будет ли Путин баллотироваться в президенты
Россия 17 ноября 2017 16:42
В Кыргызстане перед выборами президента объявлен "день тишины"
Кыргызстан 14 октября 2017 13:17
Атамбаев опасается дестабилизации в Кыргызстане после президентских выборов
Кыргызстан 30 августа 2017 14:46
В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента
Другие страны 9 мая 2017 15:29
В Южной Корее за три часа до конца выборов проголосовало 70% избирателей
Другие страны 9 мая 2017 14:00
Кандидаты в президенты Ирана провели первые теледебаты в прямом эфире
Политика 28 апреля 2017 20:32
Во Франции огласили окончательные результаты первого тура президентских выборов
Европа 24 апреля 2017 20:56
На заморских территориях Франции началось голосование на президентских выборах
Европа 22 апреля 2017 15:41