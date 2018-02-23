Сиявуш Новрузов: В Азербайджане нет политзаключенных (версия 2)

23 февраля 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определенные органы печати распространяют неверную информацию, сказал в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что политика правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) такова, что ни один человек в стране не был привлечен к ответственности из-за политических взглядов. Он добавил, что с периода прихода к власти правящей партии таких случаев не было.

По его словам, членство в ПЕА или какой-либо другой партии не страхует какое-либо лицо от ответственности, которая соразмерна совершенному преступлению. "Еще раз заявляю, что в Азербайджане нет политических заключенных", - сказал Новрузов.

Выражая отношение к теме, спикер парламента Огтай Асадов в свою очередь отметил, что в последнее время в некоторых органах печати допускаются искажения некоторых вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сиявуш Новрузов: В Азербайджане нет политзаключенных
Политика 12:23
В Азербайджане вопрос о проведении внеочередных президентских выборов относится к полномочиям главы государства - депутат
Политика 5 февраля 20:26
Правящая партия на днях выдвинет кандидатуру на пост Президента Азербайджана
Политика 5 февраля 17:45
В Азербайджане в связи с 95-летним юбилеем Гейдара Алиева предлагается принять Акт амнистии
Политика 1 февраля 12:40
Правящая партия Азербайджана о подготовке к предстоящим президентским выборам
Политика 23 января 19:31
Ильхам Алиев - успешный лидер, продуманная стратегия
Политика 23 декабря 2017 20:00
В мире существует неправильное представление об исламе - Сиявуш Новрузов
Общество 18 декабря 2017 17:21
В Азербайджане не ожидается проведения внеочередных президентских выборов - депутат
Политика 15 декабря 2017 17:36
Важно быстро принять закон о Вооруженных силах Азербайджана - Сиявуш Новрузов
Политика 1 декабря 2017 16:18
В Азербайджане предложено увеличить пособия ветеранам Карабахской войны
Общество 23 ноября 2017 17:15
В районах Азербайджана предлагается создать частные школы
Общество 21 ноября 2017 16:49
Сиявуш Новрузов: Одним из серьезных препятствий для независимости Азербайджана был НФА
Политика 14 ноября 2017 16:25
Сиявуш Новрузов: Структуру госбюджета Азербайджана следует изменить
Бизнес 7 ноября 2017 14:34
История доказала ошибочность мнения тех, кто не верил в соглашение по АЧГ - Сиявуш Новрузов
Политика 31 октября 2017 15:52
Сиявуш Новрузов: Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс имеет историческое значение
Политика 30 октября 2017 21:41
В Азербайджане подготовлены предложения о внесении изменений в закон "О политических партиях" - Сиявуш Новрузов
Политика 27 октября 2017 08:11
Сиявуш Новрузов: Независимая политика Азербайджана беспокоит некоторые круги
Политика 2 октября 2017 13:47
Часть из присутствовавших на митинге Нацсовета были родственниками лидеров участвовавших там политических партий - Сиявуш Новрузов
Политика 23 сентября 2017 20:05