Прошла встреча национальных героев Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку состоялась встреча национальных героев Азербайджана.

На встрече национальные герои, продемонстрировавшие примеры мужества, героизма и отваги в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, обратившись к недавней истории нашей страны, рассказали об успехах, достигнутых Азербайджаном в последние годы.

Было отмечено, что после восстановления Азербайджаном независимости тогдашняя власть, не способная устоять на вершине обретенной народом свободы, не смогла ни по достоинству оценить это незаменимое достояние, дарованное историей нашей нации, ни сохранить его. Катастрофическое положение, возникшее из-за некомпетентности и неумелости людей, руководивших в тот период страной, обрекло наш народ на немыслимые лишения.

1991-1993 годы не только считаются потерянными годами в истории независимости нашего государства, в эти годы Азербайджан также оказался перед выбором «быть или не быть». Умело воспользовавшись возникшими в страна хаосом, анархией и произволом, армянские оккупанты при поддержке своих зарубежных покровителей захватили наши исконные и исторические земли, с другой стороны, борьба за власть в стране привела к гражданской войне. В такой безнадежной ситуации наш народ, взывая о помощи, устремил взоры к великой личности - Гейдару Алиеву.

В этот сложный момент великий лидер Гейдар Алиев, как всегда, придя на помощь народу, в короткий срок благодаря своему гению и мудрости урегулировал сложную, противоречивую, крайне напряженную ситуацию в Азербайджане, столкнувшемся с угрозой уничтожения, спас нашу государственность от гибели. Благодаря решительности, непоколебимой воле, богатому опыту государственности общенационального лидера Азербайджан, преодолев водоворот гражданской войны, братской резни, государственных переворотов, сохранил независимость, наша республика вступила в период возрождения.

Национальные герои подчеркнули, что благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, успешно продолжающего сегодня курс независимой государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан, без преувеличения, переживает самый сильный период в своей истории – живет в условиях общественно-политической стабильности, социально-экономического прогресса и безопасности. Азербайджан, превратившийся благодаря взвешенной и продуманной стратегии независимой государственности Президента Ильхама Алиева, его очень смелому внутреннему и внешнеполитическому курсу, служащему национальным интересам, в лидирующее государство региона, стойко преодолевает все трудности, испытания, сохраняет свою прогрессивную линию, стабильность, высокие темпы экономического развития во всех областях. В результате этого в Азербайджане с каждым днем еще более укрепляется согласие между народом и властью, постепенно повышается международный авторитет нашей страны, усиливаются ее позиции.

Отметив, что неоценимыми усилиями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева обороноспособность республики неуклонно растет, национальные герои констатировали, что в результате наращивания военно-технического потенциала Вооруженных сил Азербайджанская армия стала одной из сильнейших армий мира.

Национальные герои подчеркнули, что тот день, когда наши оккупированные территории полностью будут освобождены под мудрым руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, не за горами: «Все мы, как солдаты Родины, полностью готовы к приказу главы государства о наступлении для обеспечения территориальной целостности нашей страны. В апрельских боях 2016 года Азербайджанская армия отважной боевой операцией еще раз подтвердила эту готовность».

Национальные герои особо отметили, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева с большим вниманием и заботой относятся к национальным героям, проявившим непоколебимую отвагу и беспримерный патриотизм в борьбе за Родину, государство, народ, независимость, территориальную целостность и прогресс Азербайджана, а также к инвалидам войны, семьям шехидов. Наглядным подтверждением тому служит подписанное главой государства 20 февраля 2018 года распоряжение о дальнейшем усилении социальной защиты лиц, удостоенных звания Национального героя Азербайджана, и членов их семей.

Национальные герои подчеркнули, что, еще теснее сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева, всегда будут находиться в первых рядах в деле успешного претворения в жизнь всех усилий главы государства, направленных на защиту независимости и прогресс Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.