БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет напечатано 5 347 803 извещения для информирования избирателей о месте и времени голосования на президентских выборах, назначенных на 11 апреля, сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии в пятницу.

Затем на заседании были зарегистрированы полномочные представители Турала Аббаслы, кандидатура которого была утверждена для участия в выборах.

На заседании также были изменены составы некоторых окружных избирательных комиссий.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.