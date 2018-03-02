В Азербайджане будет напечатано 5 347 803 извещения для информирования избирателей

2 марта 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет напечатано 5 347 803 извещения для информирования избирателей о месте и времени голосования на президентских выборах, назначенных на 11 апреля, сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии в пятницу.

Затем на заседании были зарегистрированы полномочные представители Турала Аббаслы, кандидатура которого была утверждена для участия в выборах.

На заседании также были изменены составы некоторых окружных избирательных комиссий.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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