Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в понедельник прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Георгия Квирикашвили встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

Прозвучали государственные гимны Грузии и Азербайджана.

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