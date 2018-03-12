Азербайджан продолжит развивать сильное гражданское общество - замминистра

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Азербайджан будет продолжать развивать сильное гражданское общество, сказал заместитель министра иностранных дел страны Махмуд Мамедгулиев, выступая в понедельник на мероприятии, посвященном запуску новой институциональной структуры инициативы «Восточное партнерство» в Брюсселе (Бельгия).

Замминистра отметил, что сильное гражданское общество очень важно для каждой страны, поскольку без этого очень сложно реализовать цели, поставленные правительством.

Он выразил уверенность в том, что в Азербайджане будет создано сильное гражданское общество, которое поможет правительству в реализации его целей. Мамедгулиев отметил, что Азербайджан уже создал платформу с участием представителей правительства, других структур, а также членов гражданского общества.

По его словам, переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве также включают вопросы, связанные с гражданским обществом.

(Автор: Ляман Зейналова)

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