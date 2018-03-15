Али Гасанов: Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия.

Об этом в среду на своей странице Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"В этом году исполняется 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Юбилей АДР будет отмечаться на государственном уровне, в течение года будет проведена серия мероприятий, связанных как с АДР, так и с отдельными структурами, учрежденными в период АДР, а также с его создателями", - отметил Али Гасанов.

"Вступление на политическую сцену первого демократического государства на мусульманском Востоке, опирающегося на республиканский метод правления, самоопределившегося в качестве единого политического этноса независимо от социальных различий, открытого для современного мира, верной светскости, либерализму общины является гордостью нашего прошлого. Как нам не гордиться тем, что мы являемся страной и этносом, где первыми на мусульманском Востоке и в Восточной Европе признали равные права женщин, первыми провели реформы алфавита и языка на Востоке, либерализировали избирательную систему, первыми создали традиции театра и современной музыки и стали первыми в других областях?! Мы являемся не просто правопреемниками АДР, мы должны постараться стать преемниками духовного наследия. Но не только наше государство должно выступатьпоследователями созданных в то время официальных структур, но и наши люди должны быть носителями этого великого наследия, моральных качеств создателей АДР", - написал помощник Президента.

Али Гасанов добавил, что образцы преданности наших предков Отечеству, идеалам национальной государственности как в период существования АДР в течение 23 месяцев, так и после ее падения в период эмиграции, являются образцовым наследием, обязательным для усвоения.

"Например, Алимардан бек Топчубашев после падения АДР, несмотря на пережитые им мучения, трудности, финансовые трудности, с которыми он столкнулся, до конца своей жизни сохранил преданность АДР, просуществовавшей всего 23 месяца. Хотя ему поступало достаточное количество заманчивых предложений. Еще в начале XX века в одной соседней стране в соответствие с его юридическим образование ему поступило предложение занять самый высокий пост - пост министра. Хотя большинство наших соотечественников, по тем или иным причинам оставшихся вдали от Родины, в прошлом и сегодня продолжают положительную традицию, к сожалению не обо всех складывается такое мнение. Порой не столько для получения той или иной высокой должности, а просто находятся те, которые после получения возможности использования "комфортабельных объектов общепита" выбирают путь измены национальным идеям и выступают против национальных интересов", - сказал Али Гасанов.

"Действительно ли реклама использования более комфортных объектов общепита, появление в тех или иных кулуарах, кулисах, превращает людей в символ западных ценностей, либерализма, современности? Разве внушение себе того, что они являются носителями западных ценностей даёт ли основание для отказа от национальных идей, ценностей, государственности, национальной борьбы? Лозунги, фотографии на комфортных объектах общепита, злоупотребление возможностями социальных сетей могут ли превратить человека в борца за свободу? Обратите внимание на проживающих в последние 10 лет на Ближнем Востоке. Разве вы не в курсе о тех гражданах, мобилизованных под предлогом борьбы с правительством, разместившихся в антинациональных, экстремистских лагерях, и используемых как решающая сила для полного уничтожения своей Родины с оружием в руках?", - заявил Али Гасанов.

По его словам, эти лица, обманутые комфортными объектами общепита в лагерях, превращают свои родные очаги в руины, тем самым лишая комфортной жизни своих родных. "И не нужно быть ученым, политиком, чтобы видеть все эти ужасы и сделать соответствующий вывод",- сказал Али Гасанов.

"Вы разве не видите сколько используемых в последние годы коварных сценариев, грязных планов, страшных гражданских войн против мусульманских стран, которые демонстрируют сформированные на западе перспективы развития и показывают застойному обществу Европы пример динамики?!", - сказал Али Гасанов.

Он отметил, что Азербайджанское государство, подтвердив свою безопасность, превратилась в остров стабильности.

"Теперь обращаюсь с вопросом к покушающимся на эту стабильность, готовящимся вести борьбу против нашей страны в любой форме и даже к тем, кто, взяв в руки оружие, готов разрушить нашу страну: Как вы будете чувствовать себя, если десятки, сотни ваших родственников завтра на примере беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обратятся к государствам, в которых вы живете? Или как вы будете себя чувствовать, когда вам будет поручена миссия в ряду вооружаемых ИГ, PYD или других группировок перейти границу своей страны и разрушить полностью земли, на которых вы родились и жили?

Уже несколько лет вы живете в Европе и в странах, где вы проживаете есть многочисленные положительные примеры для подражания: пример патриотизма, пример представления и любви к родине и народу, пример мирной политической борьбы, пример действительной общественной активности и т.д. Но посмотрите, что вы демонстрируете в этой культурной Европе, которую вы всегда хвалите? - Ругаться и оскорблять оппонентов, унижать государственные символы, подвергать политических соперников моральным и физическим унижениям, делать безнравственные ругательства и обращения и т.д. Что было бы, если вы хотя бы научились культуре политической борьбы у европейцев, среди которых живете. Взяли бы в качестве примера то, как они ведут политические дебаты, с уважением и честью обращаются друг с другом на политическом и оппонентском языке. Есть такая поговорка: "Люди говорят не только на языке, котором они знают, но и на языке культурно-духовных качеств, которыми они обладают".

Хочу расказать историю, которая осталась у меня в памяти со студенческих лет. Джимми Картер проиграл на президентских выборах 1980 года актеру Рональду Рейгану и через некоторое время приехал в Москву. Знаете как он тогда ответил на вопрос одного из русских журналистов о его оппоненте и системе выборов в США? Он сказал, что "Я веду свою политическую борьбу со своим соперником в США, а за границей я американец и представляю интересы США", - продолжил помощник Президента.

Али Гасанов подчеркнул, что сегодня оппонирующие против власти, которую представляет Ильхам Алиев, ведут свою борьбу в свободной форме в Азербайджане - местных информационных ресурсах, санкционированных акциях, парламентских трибунах.

"Жестокость этой борьбы вовсе не низка тоном бытовой оппозиции. Но за это никто не преследуется, 25-летняя ппозиция опять в своем амплуа и продолжает свой путь. К сожалению, некоторые азербайджанцы, живущие за границей, сегодня не являются солдатами нашей национальной армии, а находятся в рядах наших врагов и в первых рядах. Даже их акции против Азербайджанского государства синхронны - точно как акции, спланированные бытовой оппозицией и сепаратистским режимом в США. Потеря патриотизма, отечественной этики - большая трагедия. Это проблема не только индивидуума и его семьи, эта проблема всего нашего народа, так как превращается в инструмент в руках антиазербайджанских кругов. Решением этой пролемы должны заняться, в первую очередь, семьи и живущие за границей, защищающие отечественную этику, представители диаспор, которых мы можем назвать наследником духовного наследия основателей АДР", - подытожил Али Гасанов.

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