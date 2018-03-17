По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные подарки (ФОТО)

17 марта 2018 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям раздаются подарки в связи с праздником Новруз, сообщили в субботу в Фонде.

Проект охватывает все семьи, получающие адресную социальную помощь, по всей республике.

С 14 марта командированные сотрудники Фонда Гейдара Алиева передают праздничные подарки семьям, получающим адресную социальную помощь, в регионах и районах Баку, поздравляют их с праздником.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, для которого приоритетом в деятельности является социальное направление, как неправительственная организация поддерживая государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие, реализует различные проекты. Фонд держит под постоянным вниманием детей, лишенных родительской опеки, лиц, нуждающихся в особой заботе, малообеспеченные семьи, навещает их по праздникам и в знаменательные дни.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева в 2016 году подарки по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и в связи с Новым годом, в 2017 году в связи с праздником Новруз были розданы всем семьям, получающим адресную социальную помощь, для тысяч лиц, нуждающихся в социальной помощи, организованы праздничные столы, розданы подарки.

Эти проекты, претворяемые в жизнь, вносят вклад в повышение социального благосостояния граждан, нацелены на то, чтобы окружить их заботой, подарить малообеспеченным семьям в знаменательные дни праздничное настроение.

Праздничные подарки Фонда Гейдара Алиева будет раздаваться до 19 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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