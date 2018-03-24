Призрак бродит по Еревану – призрак изоляционизма

БАКУ /Trend/ - Известный шведский историк Петер Энглунд в своей книге «Полтава. Рассказ о гибели одной армии» повествует, как несложно догадаться по названию, о Полтавской битве и Северной войне в целом. Интересна эта книга тем, что позволяет взглянуть на противостояние двух северных держав не столько через призму антагонизма Карл XII–Пётр I, сколько через столкновение торговых интересов. Энглунд в своей книге пишет о том, что главной задачей и целью обоих правителей были вовсе не банальное превосходство над противником или доказательство своей правоты, битва во имя неких высоких идеалов, а обеспечение, в первую очередь, торговой монополии на Балтике.

Впрочем, ни сам Пётр I, ни в России в целом этого никогда и не скрывали, ведь небезызвестное «окно в Европу» для того и было прорублено, чтобы создать на Балтике новый центр торгового притяжения, который находился бы в России. Превратить Балтийское море во внутреннее – как это планировалось сделать с Каспием – было бы невозможно. Да и, как показало время, не нужно. Ведь преимущество над противником в торговле было достаточно весомым аргументом, чтобы не ввязываться в дополнительные авантюры, и именно обеспечение этого преимущества было предметом Северной войны.

Ништадский мир, положивший конец войне, был подписан в 1721 году. Обе стороны прекрасно понимали значимость нового геополитического расклада, и роль торговли в его формировании, а также в становлении и влиянии стран в регионе.

Ещё задолго до описываемых событий торговые города Италии процветали и обладали значительным влиянием и силой, не имея при этом «грубой силы» в классическом понимании. Роль государства в региональной и мировой торговле всегда была одним из решающих факторов в определении влиятельности этого государства. Ведь именно торговля является основной формой межнационального взаимодействия, и именно во взаимодействии проявляется влияние. Как можно обладать силой и влиянием, если не с кем проявлять их?

Великие государства понимали это и три столетия назад, и гораздо раньше. Понимают это и многие современные страны, в том числе и Азербайджан, политика последних лет которого направлена на превращение страны в транспортный и логистический хаб регионального и международного значения. И только власти Армении отказываются осознавать это, пытаясь получить удовольствие от продолжающейся два с половиной десятка лет изоляции.

Ереван, сам того не замечая, всё больше вовлекается в гонку вооружений, которая ему не по карману. Более того, политическая элита этой страны превратила милитаризацию в краеугольный камень своей внешней политики. В то время как для Баку мощная армия – один из инструментов решения поставленных задач, для Армении военная повестка стала самоцелью. Не проходит и дня, чтобы в этой стране не пускались в пространные рассуждения о роли «мощной» армянской армии, «уничтожении экономического потенциала Азербайджана», «войнах будущего» и пр.

Одним из показателей усиливающейся милитаризации Армении и ее превращения в полицейское государство являются последние новости о том, что министр обороны Виген Саркисян может занять пост главы МИД страны. Новость выглядит особенно интересно с учётом недавних слухов о том, что уже бывший президент страны Серж Саргсян, в свою очередь, может занять должность министра обороны. Всё это лишний раз демонстрирует то, насколько сильно переплетены политика и военная сфера в Ереване. В такой ситуации, разумеется, армянские власти будут активно продолжать неконструктивный и агрессивный военно-политический курс.

Вместо решения насущных общественно-экономических проблем, вызванных изоляцией страны, в Ереване зациклились на военном строительстве. В частности, как пишет Sputnik Армения, минобороны страны опубликовало семилетний план развития вооруженных сил на 2018-2024 годы, адаптированный "к новым вызовам и угрозам". Ереван планирует развивать наукоемкие экономические направления, основанные на новых технологиях, выделяя на оборонные расходы не менее 4 процентов от ВВП (!).

«Это программа изменений, которая основана на новых реалиях. Это касается технологического развития, появления новых средств вооружений, в первую очередь, беспилотных летательных аппаратов, создания специальных подразделений, кибервойны», – сообщил изданию глава армянской парламентской комиссии по обороне и безопасности Корюн Наапетян.

Естественно, по словам Наапетяна, программа предполагает определенные расходы, которые ежегодно в течение семи лет должны учитываться при составлении бюджета правительством.

Самое интересное, что чуть выше в том же тексте говорится о том, что Ереван не намерен втягиваться в гонку вооружений. Как же страна, не желающая и не способная излишне тратиться на военную сферу, планирует готовиться к «войнам будущего»? На словах?

«О готовящейся программе в последнее время много говорилось. Ее публикация сейчас может произвести определенный пропагандистский эффект», – говорит Наапетян, отвечая, тем самым, на наш вопрос.

И в то время как некоторые, вроде Наапетяна, рассчитывают на некий «пропагандистский эффект», другие говорят о плачевном состоянии, в котором находится армия, несмотря на многочисленные расходы. По словам армянского аналитика Саргиса Арцруни, статистика за первые месяцы текущего года выявляет печальную картину: ВС Армении терпят больше потерь вдали от передовой, становясь жертвами царящих в армии небрежности, недисциплинированности и беспредела.

«В том случае, когда Азербайджан придерживается тактики изнуряющей войны, руководство нашей армии было обязано всеми силами беречь солдат – их жизнь и здоровье. Но мы пока что слышим только красивые обещания, громогласные концепции, патриотические лозунги, но управление вооруженными силами находится, мягко говоря, на не очень высокой планке», – пишет Арцруни на «Первом Информационном».

И вся эта возня и неразбериха в армянской армии происходит в то самое время, когда официальный Баку фактически полностью берет под свой контроль все транспортные коридоры, пролегающие через регион. Помимо уже много раз обозначенных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», инициативы Нового Шёлкового пути и др., недавняя четырёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана в Баку ознаменовалась обсуждением строительства нового транспортного коридора «Юг-Запад».

«Юг-Запад» рассчитан на перевозку грузов между Европейским союзом и Индией. Данный коридор уменьшает потери времени на перевозку грузов между Европой и Индией через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. Согласно подсчетам, по этому транспортному коридору доставка грузов будет осуществляться в течение 7 дней, тогда как время, затраченное на альтернативных маршрутах, составляет 35-37 дней. Ни много ни мало – целый месяц разницы во времени.

Армянская газета «Жаманак», комментируя четырёхстороннюю встречу, считает примечательным, что Тегеран намерен быстро интегрироваться в новый формат, выражая готовность участвовать также в тех проектах, которые ранее были согласованы тремя сторонами - Грузией, Турцией и Азербайджаном. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в частности, заявил, что Иран также хочет присоединиться к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, доведя ее до Тебриза.

«Если подытожить предварительные итоги четырехсторонней встречи в Баку, то получается, что Азербайджану удалось решить, как минимум, две проблемы - сделать свою позицию по Карабаху консенсусной точкой зрения трех других государств региона и еще больше углубить региональную изоляцию Армении. Конечно, официальные круги Еревана традиционными аргументами возразят на наши два замечания, в частности, указывая на высокий уровень армяно-грузинских и армяно-иранских отношений. Однако вся проблема заключается в том, что эти отношения, при всей своей дружественности, по сути, лишены политической повестки, регионального компонента, стратегического видения», – пишет «Жаманак», невольно затрагивая ту самую тему, которая была затронута в начале статьи.

Ереван, втянувшись в гонку вооружений, которую, к тому же, проигрывает, совершенно забыл о происходящих вокруг процессах, и с раздосадованным видом разглагольствует время от времени о политической мотивированности проводимых с участием и под руководством Баку интеграционных проектов. Но разве Азербайджан изначально создал подобную ситуацию? Или, может, Азербайджан мешает Армении проявить политическую волю хотя бы ради себя самой и положить конец продолжающейся уже более двух десятков лет оккупации азербайджанских территорий? Более того, как мы уже выяснили в самом начале, международная торговля является одним из основных средств установления и усиления влияния страны, а также продвижения собственных интересов. И то, что политиканы в Ереване не понимают и не принимают эту аксиому, это исключительно их проблема.

При том, что в самой Армении об этом говорят всё чаще и чаще. Ещё до запуска формата «Юг-Запад» уже упомянутый армянский аналитик Саргис Арцруни в своей статье с символичным названием «Призрак изоляции Армении: запущена железная дорога Азербайджан-Иран» говорил о том, что проект «Север-Юг», в котором Азербайджану отведена центральная роль, еще больше подчеркивает политическую и экономическую изоляцию Армении, и предупреждал, что глобальные программы постепенно аннулируют востребованность Армении для Ирана, который, фактически, находит альтернативы для обеспечения выходов на европейский и российские рынки – именно по территории Азербайджана.

«Для Армении этот сформированный, по сути, патовый, тупиковый контекст выявляет несостоятельность карабахской политики Армении. Зиждущаяся на поддержании статус-кво политика в действительности не рациональна, поскольку статус-кво не только и не столько баланс, сформированный на передовой или в военной плоскости, но также сравнение показателей экономического развития Армении и Азербайджана, демографической статистики. Имеющий доходы в миллиарды долларов Азербайджан станет угрозой для опустошаемой Армении. Непринятие этого аксиоматичного факта говорит о неадекватности, иррациональности наших государственных, политических систем», – отмечал аналитик.

Прошёл месяц, и на повестке дня оказался уже новый интеграционный проект, курируемый официальным Баку, который к тому же начал проведение широкомасштабных военных учений, как бы давая понять о связи собственного геополитического влияния и военной мощи. В ответ на это из Армении опять начали доноситься угрозы, рассказы о различных военных сценариях и прочая сугубо милитаристская и популистская ерунда. Армянские власти, таким образом, и вправду подтверждают тезис о своей неадекватности и неспособности видеть что-либо дальше своего носа. Время идёт, а Армения всё глубже вязнет в болоте изоляции, а также гонке вооружений, в то время как армянские власти полагают, что время работает на них.

Но, как пишет Саргис Арцруни, время не ждет, оно работает против Армении, которой нужно трезво оценивать ситуацию – с целью извлечь максимум из переговорного процесса. А потому для начала стоит положить конец популизму и сесть за стол переговоров с конструктивным настроем. Впереди парламентские выборы в Армении, президентские выборы в Азербайджане, президентская гонка в России уже завершилась. Появляется возможность придать второе дыхание процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, дать новый старт. Воспользуется ли этим Армения?

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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