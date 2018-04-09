Проживающие в Бельгии азербайджанцы провели акцию солидарности (ФОТО)

9 апреля 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перед зданием посольства Азербайджана в Бельгии и зданием постоянного представительства Европейского союза Конгресс азербайджанцев Европы совместно с Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса провели акцию солидарности азербайджанцев, проживающих в этой стране, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Участники акции подчеркнули, что проживающие в Европе азербайджанцы всегда защищают национальные интересы своей исторической родины. Было отмечено, что успехи, растущая экономическая и военная мощь, рост авторитета Азербайджана вызывают у каждого азербайджанца чувство гордости. Было сказано, что сегодня азербайджанцы, тесно сплотившись вокруг идеи азербайджанства, демонстрируют солидарность для защиты своего народа и государства.

Участники акции осудили деятельность некоторых антиазербайджанских групп, направленную на подрыв имиджа страны. Азербайджанцы, проживающие в Брюсселе, расценили оскорбления некоторых азербайджанцев в адрес государства как проявление равнодушия к национально-духовным ценностям страны.

Затем участники акции побывали в участковой избирательной комиссии в посольстве Бельгии. Члены азербайджанской диаспоры были проинформированы о процессе подготовки к выборам и условиях, созданных на избирательном участке. Было отмечено, что в соответствии с инструкциями Центральной избирательной комиссии и МИД Азербайджана на избирательном участке созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей. Отметим, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Более 80 процентов кредитования регионов Азербайджана пришлось на займы в нацвалюте
Бизнес 15:54
Глава ЦИК Азербайджана о деятельности БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами
Политика 15:16
С начала года выросла депозитная база азербайджанских банков
Бизнес 14:41
Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы
Политика 13:44
ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на выборах президента
Политика 13:42
Спрос на депозитном аукционе Центробанка значительно превысил предложение
Бизнес 13:04
Обнародован состав наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Дагестана
Политика 12:46
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан
Политика 11:30
Движение неприсоединения поддержало транзитный проект Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Энергетика 10:22
Иран обнародовал годовую статистику товарооборота КПП "Астара"
Экономика 8 апреля 23:35
Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций
Энергетика 8 апреля 16:50
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 8 апреля 13:55
Сегодня завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане
Политика 8 апреля 09:02
Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 8 апреля 07:00
Иран намерен экспортировать медицинские услуги в Нахчыван
Бизнес 7 апреля 17:18
The Jerusalem Post: За предстоящими президентскими выборами в Азербайджане последует новая эра в истории страны
Политика 7 апреля 15:56
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 7 апреля 12:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 7 апреля 10:48