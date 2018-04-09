Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что было бы наивно говорить об отсутствии попыток вмешательства в президентские выборы в Азербайджане.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

"Если сказать, что не было попыток вмешательства, это будет выглядеть, мягко говоря, наивно… С большим сожалением констатируем, что попытки, желания вмешательства, стали реальностью сегодняшнего мира, если не нормой", — заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в интервью РИА Новости.

При этом он посоветовал "даже не стараться" тем, кто попытается вмешаться в процесс выборов. Панахов отметил, что в предыдущие годы такие попытки не увенчались успехом, так как "у них отсутствовала социальная база, которая является серьезным фактором".

Он отметил, что ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в ходе предвыборной кампании.

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