Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев сегодня отправляется в Копенгаген для участия в заседании Бюро ПА ОБСЕ, говорится в сообщении Милли Меджлиса (парламента), распространенном в субботу.

На заседании Бюро будут представлены проекты документов и темы, которые будут обсуждаться на 27-й летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине 7-11 июля, заслушаны отчеты о деятельности ПА ОБСЕ, наблюдательных миссий по выборам, проведен обмен мнениями.

Гулиев выскажет свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на заседании Бюро.

Визит завершится 17 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.