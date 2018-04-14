Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ

14 апреля 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев сегодня отправляется в Копенгаген для участия в заседании Бюро ПА ОБСЕ, говорится в сообщении Милли Меджлиса (парламента), распространенном в субботу.

На заседании Бюро будут представлены проекты документов и темы, которые будут обсуждаться на 27-й летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине 7-11 июля, заслушаны отчеты о деятельности ПА ОБСЕ, наблюдательных миссий по выборам, проведен обмен мнениями.

Гулиев выскажет свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на заседании Бюро.

Визит завершится 17 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Депутаты от Португалии и Швейцарии возглавят миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 6 апреля 04:03
TRACECA готова сотрудничать с Группой поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ - генсек
Бизнес 13 марта 14:47
Проект "Шелковый путь" даст толчок сотрудничеству между Монголией и Азербайджаном - МИД
Бизнес 13 марта 13:04
Церетели: Мирное решение нагорно-карабахского конфликта является главнейшей целью ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 13 марта 11:36
Президент ПА ОБСЕ о значимости Азербайджана для "Шелкового пути" (ФОТО)
Бизнес 13 марта 10:57
ПА ОБСЕ заявила о нейтральной позиции при наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 12 марта 20:11
Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ
Политика 20 февраля 14:48
Азербайджанским НПО выделят гранты на изучение и пропаганду истории Гейче, Зангезура, Иревана
Политика 17 февраля 14:49
Обнародована дата визита президента ПА ОБСЕ в Азербайджан
Политика 6 февраля 15:00
Конфликтам в Нагорном Карабахе и Украине должно уделяться больше внимания – ПА ОБСЕ
Политика 7 декабря 2017 14:34
Президент ПА ОБСЕ призвал удвоить усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 24 ноября 2017 19:28
Азай Гулиев: Группа международных НПО пытается нанести удар по процессам между Азербайджаном и ЕС
Политика 17 ноября 2017 12:54
Против Азербайджана были совершены все виды международных преступлений - Азай Гулиев
Политика 16 ноября 2017 15:59
В Азербайджане рассматриваются обращения о помиловании
Политика 13 ноября 2017 19:03
Спикер парламента Дании выразила обеспокоенность затяжными конфликтами на Южном Кавказе
Нагорно-карабахский конфликт 11 ноября 2017 10:55
Нагорно-карабахский вопрос должен быть в повестке дня Трампа, Путина и Макрона - Азай Гулиев
Политика 10 ноября 2017 17:27
Гиги Церетели избран президентом ПА ОБСЕ
Грузия 20 октября 2017 21:37
Нерешенные конфликты в регионе ОБСЕ создают проблему для свободного доступа к источникам воды – азербайджанский депутат
Политика 5 октября 2017 15:43