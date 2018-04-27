ПАСЕ ничем не помогла Азербайджану за 17 лет членства - Фикрет Садыхов

27 апреля 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Голословные заявления ПАСЕ, обвинения в коррупции, нападки и информационные "выстрелы", конечно же, являются политизированными.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог Фикрет Садыхов, комментируя так называемый «антикоррупционный отчёт» Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По словам политолога, подобный отчёт должен быть подкреплён цифрами и фактами и основываться на конкретных расследованиях.

«Здесь, конечно же, речь идёт не об отдельных депутатах, а об отношении к стране и её имиджу, который определённые круги хотят подпортить, подбросив дополнительную порцию отрицательной информации. Подобная информация направлена на то, чтобы дискредитировать имидж Азербайджана, создать отрицательное реноме нашей страны в мировой политике и во взаимоотношениях с другими государствами», – считает Садыхов.

По его словам, азербайджанские парламентарии в ПАСЕ должны дать достойный ответ на подобные нападки.

«Азербайджан там представляют профессионально подготовленные члены парламента. Они уже высказались, и, думаю, в кулуарах они потребуют конкретных фактов, потому что подобные голословные заявления не могут быть основанием для таких серьёзных обвинений», – сказал Садыхов.

Отвечая на вопрос о целесообразности пересмотра отношений с ПАСЕ, политолог отметил, что хотя эта организация особо ничем и не помогла Азербайджану за 17 лет членства, спешить с выходом из неё не стоит, так как едва ли это поможет решить сложившуюся ситуацию.

«Когда-то была принята резолюция по поводу поддержки территориальной целостности Азербайджана, но документ так и повис в воздухе. Я не заметил дальнейшего развития темы, чтобы за документом последовали какие-то конкретные шаги, способствующие решению этого вопроса и выдвигающие обвинения в адрес страны-агрессора – Армении», – отметил Садыхов.

В заключение он напомнил, что Азербайджан является членом многих международных структур, и прежде чем принимать радикальные шаги, надо тщательно выяснить степень предъявленных обвинений и впоследствии подумать о пересмотре своих отношений с этой структурой, не выходя из неё.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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