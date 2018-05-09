Президент Ильхам Алиев предоставил персональные пенсии ряду деятелей азербайджанской культуры

9 мая 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий Президента ряду деятелей азербайджанской культуры.

За заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия Президента предоставляется Джафарову Джаванширу Халил оглу, Никушиной Александре Константиновне, Рамизу Новрузу Гаввам оглу и Шафиевой Гюльчохре Мамед гызы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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