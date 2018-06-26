Азербайджан примет участие в заседании ОЧЭС в Армении

26 июня 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на 38-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое пройдет 28 июня в Армении, будет представлять заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Об этом во вторник сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Согласно правилам ротации в алфавитном порядке, председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджану, которое примет замминистра Махмуд Мамедгулиев.

Напомним, что планируется рассмотреть итоги председательства Армении в ОЧЭС, пути и задачи повышения эффективности деятельности организации, продвижения инициатив по наращиванию проектного сотрудничества, работу отраслевых вспомогательных органов ОЧЭС, включая итоги двух министерских встреч по вопросам сотрудничества в сфере образования и туризма.

Председательство в ОЧЭС на период с июля по декабрь 2018 года перейдет к Азербайджану.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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