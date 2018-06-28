Реакция Армении и сепаратистского режима на выступления Президента Азербайджана вызывает смех - эксперт

БАКУ /Trend/ - Реакция Армении и созданного на оккупированных азербайджанских землях сепаратистского режима на выступления Президента Азербайджана вызывает смех.

Об этом в четверг сказал Trend председатель координационного совета общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» Эльчин Ахмедов.

По его словам, подобной реакцией они разоблачают сами себя.

«Выступления Президента Азербайджана опираются как на историю, так и на право и справедливость. Выступление Президента Ильхама Алиева на военном параде в связи со 100-летием Вооруженных сил Азербайджана также разоблачает захватническую политику Армении. Президент сказал, что Азербайджан никогда не смирится с этой оккупацией. Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность и во что бы то ни стало восстановит ее. Поэтому мы придаем большое значение строительству армии и всегда готовы освободить оккупированные территории Азербайджана", - сказал Ахмедов.

Выступления главы государства всегда раздражают Армению, отметил Ахмедов.

«Заявления Армении, а также созданного на наших оккупированных землях сепаратистского режима довольно смешные. Глава государства неоднократно подчеркивал, что структура под названием «Нагорный Карабах» является мифом. Миф о наличии там армии доказывается тем, что во время апрельских событий, когда Азербайджан дал достойный ответ врагу, среди погибших там армян не было ни одного «гражданина Нагорного Карабаха». Погибшие там – это военнослужащие, отправленные из Армении в Нагорный Карабах», - сказал Ахмедов.

По его словам, проживающие в настоящее время в Нагорном Карабахе армяне – это переселенцы из Армении, Сирии и других стран.

Ахмедов отметил, что Азербайджан никогда не предоставит независимости Нагорному Карабаху. Статус Нагорного Карабаха может быть лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, война еще не закончена, завершился только первый этап войны», - отметил председатель совета.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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