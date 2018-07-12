Президент Ильхам Алиев: Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку НАТО и его государств-членов в вопросе территориальной целостности

БАКУ /Trend/- Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку НАТО и его государств-членов в вопросе территориальной целостности нашей страны.
Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече Североатлантического совета по миссии «Решительная поддержка» с участием потенциальных оперативных партнеров и глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию НАТО в Афганистане.
«Господин генеральный секретарь, дамы и господа. Сильные партнерские связи между Азербайджаном и НАТО играют важную роль в вопросах региональной безопасности и стабильности. С 2002 года азербайджанские миротворцы служат в Афганистане плечом к плечу с военнослужащими НАТО. С января 2018 года Азербайджан увеличил число военнослужащих в миссии «Решительная поддержка» на 30 процентов, доведя их до 120 человек», - сказал Президент Ильхам Алиев.
По словам главы государства, несколько раз Азербайджан оказывал финансовую поддержку Фонду доверия для национальной армии Афганистана. «Мы организуем в Азербайджане учения для личного состава армии Афганистана. В Афганистане применяется «ASAN xidmət», включающий более 200 общественных услуг», - напомнил Президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что Азербайджан также оказывает транспортную и логистическую поддержку миссии «Решительная поддержка»:
«Сдача в эксплуатацию в октябре прошлого года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс способствовала оказанию значительной транзитной поддержки данной миссии.
В прошлом году Азербайджан сопредседательствовал в «Сердце Азии – Стамбульском процессе», а в минувшем месяце принимал заседание Международной контактной группы.
Азербайджан, страдающий от армянской агрессии, в результате которой были оккупированы 20 процентов его признанной на международном уровне территории, один миллион соотечественников которого подверглись известной ужасной этнической чистке, хорошо понимает экономические и гуманитарные последствия оккупации и разрушений»,- сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев особо отметил, что Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку со стороны НАТО и государств-членов этой организации политической независимости, суверенитета, территориальной целостности нашей страны и основанного на этих принципах урегулирования конфликта с Арменией.
«Азербайджан и впредь будет продолжать оказывать помощь устранению угроз безопасности, с которыми столкнулся Афганистан, достижению мира и развития в стране», - сказал Президент Азербайджана.
Напомним, что сегодня завершился визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель.
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