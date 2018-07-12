Президент Ильхам Алиев: Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку НАТО и его государств-членов в вопросе территориальной целостности

12 июля 2018 23:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку НАТО и его государств-членов в вопросе территориальной целостности нашей страны.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече Североатлантического совета по миссии «Решительная поддержка» с участием потенциальных оперативных партнеров и глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию НАТО в Афганистане.

«Господин генеральный секретарь, дамы и господа. Сильные партнерские связи между Азербайджаном и НАТО играют важную роль в вопросах региональной безопасности и стабильности. С 2002 года азербайджанские миротворцы служат в Афганистане плечом к плечу с военнослужащими НАТО. С января 2018 года Азербайджан увеличил число военнослужащих в миссии «Решительная поддержка» на 30 процентов, доведя их до 120 человек», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, несколько раз Азербайджан оказывал финансовую поддержку Фонду доверия для национальной армии Афганистана. «Мы организуем в Азербайджане учения для личного состава армии Афганистана. В Афганистане применяется «ASAN xidmət», включающий более 200 общественных услуг», - напомнил Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан также оказывает транспортную и логистическую поддержку миссии «Решительная поддержка»:

«Сдача в эксплуатацию в октябре прошлого года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс способствовала оказанию значительной транзитной поддержки данной миссии.

В прошлом году Азербайджан сопредседательствовал в «Сердце Азии – Стамбульском процессе», а в минувшем месяце принимал заседание Международной контактной группы.

Азербайджан, страдающий от армянской агрессии, в результате которой были оккупированы 20 процентов его признанной на международном уровне территории, один миллион соотечественников которого подверглись известной ужасной этнической чистке, хорошо понимает экономические и гуманитарные последствия оккупации и разрушений»,- сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев особо отметил, что Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку со стороны НАТО и государств-членов этой организации политической независимости, суверенитета, территориальной целостности нашей страны и основанного на этих принципах урегулирования конфликта с Арменией.

«Азербайджан и впредь будет продолжать оказывать помощь устранению угроз безопасности, с которыми столкнулся Афганистан, достижению мира и развития в стране», - сказал Президент Азербайджана.

Напомним, что сегодня завершился визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель.

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