Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

17 июля 2018 22:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу и его дочь Лауру Маттареллу в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджан Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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