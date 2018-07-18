Серджо Маттарелла: В рамках председательства в ОБСЕ Италия будет оказывать поддержку решению нагорно-карабахской проблемы

БАКУ /Trend/ - В рамках председательства в ОБСЕ Италия будет оказывать поддержку решению существующих в регионе проблем, в том числе нагорно-карабахской проблемы Азербайджана.

Об этом, в частности, Президент Италии Серджо Маттарелла сказал в среду в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Баку.

«Хочу выразить признательность за внимание и гостеприимство, оказанные мне и сопровождающей меня делегации. Мне также хочется еще раз поблагодарить Вас за проведенные сегодня встречи один на один и в расширенном составе и высказанные на них слова.

Как Вам известно, я - первый Президент Италии, посетивший с визитом Азербайджан. Я очень рад этому. Я прибыл в Азербайджан по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, хочу еще раз выразить Вам признательность за приглашение.

Это приглашение и наши отношения – результат двустороннего сотрудничества между нашими странами, которое находится на совершенном уровне. Вопросы, находящиеся сегодня в нашей повестке дня, включают все сферы наших двусторонних отношений, так как Италия также считает Азербайджан своим надежным партнером, в частности, основным партнером в данном регионе. Италия придает значение сотрудничеству с Азербайджаном и на глобальном уровне. Италия приветствует светскость Азербайджана и уважение, проявляемое им к религиозной толерантности. Итальянская сторона поддерживает работу, проводимую Азербайджаном против угроз, вызванных радикализмом», - сказал Президент Италии.

По словам Маттареллы, в ходе бесед был проведен обмен мнениями о борьбе с терроризмом и незаконными торговыми маршрутами, и мнения совпали.

«Мы также провели широкий обмен мнениями о нашем сотрудничестве в стратегической и коммерческой сфере. Помимо совершенного сотрудничества в энергетической сфере, мы также говорили о возможности и важности сотрудничества в других областях. Мы говорили о деятельности итальянских компаний в Азербайджане. Мы ценим усилия итальянской и азербайджанской сторон в Южном газовом коридоре и заявляем, что обе стороны будут стремиться к поиску путей решения данных вопросов, отвечающих общим интересам. Потому что Южный газовый коридор, а также Каспийский регион, каспийский газ очень важны для Европы. Италия придает большое значение и приветствует диверсификацию Азербайджаном своей экономики. Мы надеемся, что итальянские компании в рамках дружественных отношений могут наладить работу в Азербайджане не только в энергетической, но и в других сферах.

Кроме того, мы говорили о сотрудничестве наших компаний в оборонной сфере, так как верим, что итальянские технологии в этой области могут внести вклад в экономику Азербайджана. Как вам известно, завтра мы вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым примем участие в итальяно-азербайджанском бизнес-форуме. Проведение данного мероприятия в рамках моего визита еще раз свидетельствует о том, что наше сотрудничество действительно всестороннее, а также о большом значении экономической сферы в отношениях между Азербайджаном и Италией», - сказал Маттарелла.

Маттарелла подчеркнул, что отношения Азербайджана и Италии в политической, экономической, энергетической сферах, естественно, играют важнейшую роль.

«Но, наряду с этим, Азербайджан сотрудничает с Италией и в области культуры. Мы считаем, что можем за счет науки и технологий развивать сотрудничество между двумя государствами в области культуры. С этой точки зрения хочу отметить, что сегодня я выступлю перед студентами в одном из престижных университетов Азербайджана – Университете АДА. Кроме того, вручу азербайджанским студентам, ставшими обладателями стипендий, предоставляемых итальянским правительством, данные стипендии.

Хочу еще раз напомнить об азербайджанском павильоне на состоявшейся в Милане выставке «Экспо», так как своей грандиозностью он привлек внимание всех стран. В этой связи хочу выразить признательность Фонду Гейдара Алиева и его президенту за подготовку данного павильона, проведение реставрационных работ в Риме, а также других мероприятий.

Считаю, что мы можем внести дополнительный вклад в наше сотрудничество путем проведения обмена между молодыми талантами. Многогранность наших двусторонних отношений с Азербайджаном еще раз подтверждается подписанными только что соглашениями. Хочу сказать: итальянская сторона еще раз подчеркивает, что в рамках председательства в ОБСЕ она также будет вносить свой вклад в Азербайджан. В частности, в рамках председательства в ОБСЕ Италия будет оказывать поддержку решению существующих в регионе проблем, в том числе нагорно-карабахской проблемы Азербайджана. Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этой сфере, напротив, были найдены новые пути переговоров, способные обеспечить безопасность в регионе. Потому что мы считаем, что урегулирование данного конфликта должно произойти не военным, а политическим путем. Этот путь решения должен быть стабильным, долгосрочным и находиться в рамках международного права.

Хочу еще раз добавить, что Италия играет очень активную роль в переговорах, связанных с соглашением, которое будет подписано между Европейским Союзом и Азербайджаном. Считаем, что дальнейшее развитие приоритетных вопросов, входящих в сферу наших общих интересов, внесет вклад в итальяно-азербайджанские отношения в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Господин Президент, хочу также еще раз поздравить Вас с подписанием в Брюсселе документа «Решительная поддержка», так как считаю это успешным результатом, достигнутым Азербайджаном. Полагаю, это получит дальнейшее развитие. Италия выражает Азербайджану признательность за сотрудничество в рамках НАТО, в частности, сотрудничество в Афганистане. Как вам известно, Италия играет особую роль и в этой области.

Между Азербайджаном и Италией налажены сотрудничество в культурной, экономической и политической сферах, а также дружественные отношения. Италия всегда будет рядом с Азербайджаном в его развитии», - добавил Маттарелла.

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