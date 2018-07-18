Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане и в будущем будут широкие возможности для работы итальянских компаний

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане и в будущем будут широкое поле, широкие возможности для работы итальянских компаний.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Сегодня начался официальный визит Президента Серджо Маттареллы в Азербайджан. Это исторический визит, потому что Президент Италии впервые совершает визит в Азербайджан. Переговоры и обмен мнениями, проведенные во время визита, наглядно доказывают, на каком высоком уровне находятся итало-азербайджанские связи. Мы в полном смысле слова стратегические партнеры. Мы друзья. Есть много проектов, общих интересов, которые объединяют нас», - подчеркнул глава государства.

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