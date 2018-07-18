Серджо Маттарелла: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией имеет высокий потенциал

18 июля 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Италией имеет высокий потенциал.

Об этом, в частности, Президент Италии Серджо Маттарелла сказал в среду на открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Господин Президент, я испытываю большое чувство удовлетворения от присутствия сегодня вместе с вами на этом мероприятии. Я очень удовлетворен тем, что в рамках официального визита участвую в этом мероприятии», - сказал Президент Серджо Маттарелла.

Глава итальянского государства отметил, что такие мероприятия показывают очень высокий уровень отношений между Италией и Азербайджаном. Это также признак дружбы и искренности между государствами и народами.

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