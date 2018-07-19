Серджо Маттарелла: Италия продолжит оставаться искренним, решительным и верным партнером Азербайджана

19 июля 2018 00:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Италия продолжит оставаться искренним, решительным и верным партнером Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Италии Серджо Маттарелла в среду во время приема, организованного Президентом Ильхамом Алиевым в его честь.

«Господин Президент. Госпожа Первый вице-президент. Представители правительства. Дамы и господа. Хочу поблагодарить Вас, господин Президент, за полные уважения и внимания высказывания об Италии и итальянском народе, за гостеприимство, оказанное мне, моей дочери и сопровождающей меня делегации», - сказал Маттарелла.

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