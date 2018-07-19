Президент Ильхам Алиев: Инвестклимат в Азербайджане очень хороший, и зарубежные инвестиции защищены на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный климат в Азербайджане очень хороший, и зарубежные инвестиции в рамках закона защищены на высоком уровне.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг в ходе прошедшего в Баку в Центре Гейдара Алиева азербайджано-итальянского бизнес-форума, в котором принял участие находящийся с официальным визитом в стране Президент Италии Серджо Маттарелла.

Глава государства отметил, что достаточно много планов в связи с промышленным и экономическим развитием Азербайджана.

"В Азербайджане очень ускоренно идет процесс индустриализации. Конечно же, нам нужны очень хорошие, надежные, испытанные партнеры. Итальянские компании из числа таких партнеров. Потому что они долгое время связаны с Азербайджаном, обладают очень хорошей репутацией и самыми высокими технологическими возможностями", - сказал Президент Азербайджана.

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