Избрана новый председатель Нацсовета молодежных организаций Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялся XV отчетно-выборный съезд Национального совета молодежных организаций Азербайджана.

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана Сеймур Гусейнов представил отчет структуры за 2016-2018 годы, сообщил, что на съезде будет выдвинута кандидатура на пост председателя Совета.

Выступая на мероприятии, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев отметил, что за последние два года Национальный совет молодежных организаций Азербайджана достиг больших успехов.

«Национальный совет молодежных организаций зарекомендовал себя в Европе и Азии как надежный партнер. Совет стал надежным партнером и государственных структур. Национальный совет молодежных организаций участвовал в реализации ряда важных государственных программ. Каждая молодежная организация должна собирать информацию о проблемах, позиции молодежи, представлять ее в Национальный совет молодежных организаций, где эти вопросы должны быть проанализированы и обобщены. Выражаю признательность председателю Национального совета молодежных организаций Азербайджана Сеймуру Гусейнову за работу, проведенную в течение двух лет», - сказал Мамедалиев.

Замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев и председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Ульви Гулиев рассказали и проводимой в стране молодежной политике.

Затем выступила Марьям Меджидова, которая была выдвинута на пост председателя Национального совета молодежных организаций Азербайджана.

После голосования Марьям Меджидова была избрана председателем Нацсовета молодежных организаций Азербайджана.

Отметим, что ранее Меджидова была генсеком Нацсовета молодежных организаций Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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