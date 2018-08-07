Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства Ордубадской ГЭС

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства Ордубадской ГЭС.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения строительства Ордубадской ГЭС мощностью 36 мегаватт из суммы, указанной в пункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено 13,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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