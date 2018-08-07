Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства Ордубадской ГЭС

7 августа 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства Ордубадской ГЭС.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения строительства Ордубадской ГЭС мощностью 36 мегаватт из суммы, указанной в пункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено 13,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт и реконструкцию мечети Тезепир
Политика 18:18
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индонезийскому коллеге
Политика 6 августа 18:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства Бакинского международного торгового порта
Политика 6 августа 18:24
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Самухском районе
Политика 4 августа 17:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину
Политика 4 августа 12:32
Президент Ильхам Алиев выделил средства на борьбу с вредным воздействием селей и паводковых рек
Политика 3 августа 19:06
Лента новостей
В Индии освободили 24 девочек из незаконного приюта
Другие страны 19:42
Внесены изменения в движение на двух перекрестках в Баку
Общество 19:33
Узбекистан закупит в Китае машинное и электронное оборудование для семейных предприятий
Бизнес 19:17
Германское общество по международному сотрудничеству объявляет тендер в Узбекистане
Тендеры 19:13
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку химических реагентов
Тендеры 19:13
Казахстан увеличил производство электроэнергии
Энергетика 19:13
Турецкая делегация встретится в США с американскими коллегами
Турция 19:13
Узбекистан окажет поддержку семейным гостевым домам
Бизнес 19:00
МИД: Консульская служба контактирует с правоохранительными органами США для встречи с гражданами Азербайджана
Политика 18:56