Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности и торговли Чехии (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия вышла в 11:48)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Чешской Республики Мартой Новаковой.

Президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив визит Президента Чешской Республики Милоша Земана в Азербайджан, сказал, что в период после данного визита двусторонние отношения получили успешное развитие. Отметив, что развитие связей между нашими странами в различных областях вызывает удовлетворение, глава государства подчеркнул рост торгового оборота, констатировал необходимость выявления дополнительных возможностей для расширения сотрудничества в экономической сфере. Отметив, что экономическое партнерство имеет широкую повестку дня, что в Азербайджане успешно функционирует ряд чешских компаний, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение расширения сотрудничества между нашими странами в области торговли и инвестиций.

Министр Марта Новакова, сообщив, что в состав возглавляемой ею делегации входят чешские бизнесмены, констатировала значение предстоящего сегодня в Баку азербайджано-чешского бизнес-форума и выразила уверенность в том, что данное мероприятие внесет вклад в расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в сферах индустрии, инфраструктуры, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, туризма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.