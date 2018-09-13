Вице-премьер: Азербайджано-турецкое единство никогда не удавалось и не удастся подорвать

13 сентября 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в предстоящем мероприятии по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации неслучайно. Это еще раз демонстрирует миру нерушимость азербайджано-турецкого единства, сказал вице-премьер Али Ахмедов в четверг на симпозиуме на тему «100-летие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации».

Вице-премьер отметил, что существуют силы, которые хотят подорвать это единство. «Они пытались нарушить его в разные периоды. Мы с чувством гордости можем сказать, что это единство никогда не удавалось подорвать, и сегодня невозможно», - сказал Али Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что единство Азербайджана и Турции построено на прочной основе. «Оно построено не на преходящих интересах, а на крепком фундаменте», - сказал он.

Али Ахмедов подчеркнул, что одной из ярких страниц этого единства является совместное освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации. «Оказание нашими братьями поддержки в тяжелые дни, помощь в освобождении Баку от оккупации - один из самых ярких примеров азербайджано-турецкого единства», - сказал вице-премьер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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