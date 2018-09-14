Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 28 в Сабунчинском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялась церемония открытия полной средней школы номер 28.

Президент Aзербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Директор школы Ганира Амирджанова проинформировала Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в новом школьном здании. Было сообщено, что фундамент этого учебного заведения был заложен в сентябре 2017 года. Во дворе школы проведены благоустроительные работы, создана спортивная площадка на открытом воздухе. Было отмечено, что численность населения жилого массива Савалан превышает 25 тысяч человек. Из-за отсутствия в жилом массиве школы, учащиеся ранее получали образование в Маштагах, Забрате и других поселках района. Работы по строительству нового трехэтажного школьного здания выполнены на высоком уровне.

Затем глава государства встретился с группой учителей и учеников школы.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

Родитель Гаджибала Бабаев выразил признательность главе государства за строительство нового школьного здания.

Глава государства побеседовал с учителями.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.

Было доведено до внимания, что учебное заведение рассчитано на 960 ученических мест. Классные комнаты здесь обеспечены всеми необходимыми учебными принадлежностями. В школе планируется пока открытие 5 классов для учеников первого класса. Предусмотрено, что в каждом из них будут учиться по 24 ученика. В случае необходимости есть возможности для открытия дополнительных классов. Ученики первого класса обеспечены учебниками и школьными сумками. В школе есть кабинеты химии, физики, биологии, военной подготовки, информатики, технологии, предметные кабинеты и лаборатории, учительская, медицинский пункт, архив. В физической, химической и биологической лабораториях школы созданы все условия для повышения уровня теоретических знаний учащихся. Кабинет допризывной подготовки молодежи также оснащен необходимым оборудованием.

В классах трудового обучения школы учащиеся смогут продемонстрировать умения и проявить профессиональные навыки. Богатая библиотека школы также оборудована на современном уровне. В читальном зале, который будет передан в распоряжение учащихся, созданы все условия для чтения. В актовом зале на 200 мест имеются все возможности для проведения различных массовых мероприятий. Учащиеся смогут заниматься спортом в зале общей площадью 540 квадратных метров, оснащенном всем необходимым оборудованием.

Созданные здесь условия вновь свидетельствуют о том, что реформы по развитию образования, проводимые в последние годы в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, завершились вступлением этой сферы на качественно новый этап. Bсе эти работы также показывают, что в Aзербайджане на самом высоком уровне проявляется государственная забота о развитии науки и образования. Это, прежде всего, является одним из основных приоритетов государственной политики по дальнейшему развитию человеческого капитала в Азербайджане, формированию высокоинтеллектуального молодого поколения. Так, важное значение имеют инвестиции, вкладываемые в последние годы в сферу образования, а также строительство новых школьных зданий, новых корпусов существующих учебных заведений, проведение капитального ремонта.

В заключение была сделана фотография на память.

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