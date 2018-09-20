Госдеп: Азербайджан стал сильным партнером США по борьбе с терроризмом в 2017 году

20 сентября 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал сильным партнером США по борьбе с терроризмом в 2017 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, который отображает шаги, предпринятые разными странами для борьбы с терроризмом.

Как отмечается, в отчетном году правительство Азербайджана активно работало над выявлением и пресечением террористических усилий, направленных на перемещение людей, денег и товаров через сухопутные и морские границы страны. Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана проводили операции по пресечению террористических атак, аресту и преследованию подозреваемых террористов, говорится в отчете.

В документе отмечается, что Азербайджан также продолжил поддержку контртеррористических инициатив НАТО.

«Азербайджан продолжил усилия по укреплению безопасности и стабильности в Афганистане, сопредседательствуя на международной конференции "Стамбульский процесс — Сердце Азии". В Азербайджане также состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждалась роль наркоторговцев в финансировании терроризма», - сказано в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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