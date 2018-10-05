Позицию Затулина можно назвать армянским лоббизмом - Афлатун Амашев

5 октября 2018 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Константин Затулин всегда отличался своей антиазербайджанской позицией. Эту позицию больше можно назвать армянским лоббизмом. Затулин снова в своем амплуа и продолжает свои бредни.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель Совета печати Афлатун Амашев, комментируя недавние слова зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в связи с Азербайджаном.

Амашев сказал, что слова Затулина «Если начнутся военные операции в Нагорном Карабахе, то это приведет к краху Азербайджана» абсурдным продуктом политического авантюризма.

«Известно, что заявления Затулина не оказывают никакого влияния на общественную оценку в Азербайджане. Он и сам это прекрасно знает. Вдобавок эти заявления противоречат государственной политике России. Основной момент в том, что Затулин всегда появляется в напряженные политические моменты», - добавил Амашев.

По его словам, апрельские бои свели на нет ожидания, сценарии карабахского конфликта ряда армянских и проармянских идеологов.

«В боях в основном сражалось то поколение, которое не видело Карабах, но понятно, что новое поколение не забывает Карабах. Этот аспект отрезвил армян. Поэтому Затулин и подобные ему люди всеми способами стремятся устранить атмосферу страха в армянском обществе», - отметил председатель Совета печати.

Депутат добавил, что Азербайджан постоянно демонстрирует приверженность мирным переговорам.

«Если война вновь начнется, то это ни в коем случае не будет расцениваться в контексте нарушения процесса переговоров двух стран», - отметил Амашев.

Амашев также сказал, что, конечно, реальность ни в коем случае не перекликается с авантюристическими взглядами Затулина или других проармянских лиц.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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