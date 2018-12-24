Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - 24 декабря - день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.

В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании вуза, в 1982 году поступил в аспирантуру Московского государственного института международных отношений. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском государственном институте международных отношений.

С 1991 по 1994 годы Ильхам Алиев работал в сфере частного бизнеса. Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Принимал активное участие в осуществлении нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

С 1997 года по настоящее время является президентом Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году - первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем правящей партии "Ени Азербайджан".

Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность премьер-министра Азербайджанской Республики. Милли Меджлис утвердил Ильхама Алиева премьер-министром 4 августа.

15 октября 2003 года был избран Президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76 процентов избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88 процентами голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост Президента Азербайджанской Республики. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

Ильхам Алиев 9 октября 2013 года подавляющим большинством голосов избирателей (84,54 процента) вновь был избран Президентом Азербайджана. Вступил в должность 19 октября.

На выборах Президента Азербайджана, которые прошли 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев, набрав 86,02 процента голосов избирателей, одержал убедительную победу. Вступил в должность 18 апреля.

Проголосовав за стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие, прогресс, независимую политику, азербайджанский народ обеспечил счастливое и благополучное будущее свободной и демократической Азербайджанской Республики.

Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру, что является современной, демократической страной, где обеспечиваются все свободы.

Создание отвечающей современным стандартам сильной армии, наряду с динамичным экономическим развитием, стало одним из главных факторов, характеризующих современный Азербайджан. Формула «мощная армия, опирающаяся на сильную экономику» стала одним из основных направлений деятельности Президента Ильхама Алиева.

Мощь и сила азербайджанской армии были продемонстрированы 26 июня 2018 года на военном параде по случаю 100-летия Вооруженных сил страны и 15 сентября на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку. Это позволило воочию убедиться в мощи и возможностях азербайджанской армии, узнать, чего она достигла за последнюю четверть века, еще раз показать, что в последние годы азербайджанская армия в значительной степени усилилась.

Благодаря заботе и вниманию, оказываемым строительству армии Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, у Азербайджана сегодня самая сильная армия в регионе. Доказательством тому являются апрельские бои 2016 года, когда доблестная азербайджанская армия дала жесткий отпор армянским агрессорам. Освободив от оккупантов большую территорию и вписав еще одну славную страницу в историю страны, азербайджанская армия продемонстрировала миру силу страны, и стремление во что бы то ни стало вернуть оккупированные территории.

А продолжением череды побед ВС Азербайджана стала успешная операция, осуществленная в мае 2018 года Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией, в результате которой были освобождены 11 тысяч гектаров земли, захваченной армянскими агрессорами в начале 90-х. В результате успешных действий под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района и находящиеся вокруг села высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров) и Мехридаг (1869 метров). Нахчыванская операция еще раз показала мощь азербайджанской армии.

Эти события раз и навсегда изменили ситуацию последних лет и доказали неприемлемость сохранения статус-кво в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

2018 год ознаменовался очередным внешнеполитическим успехом руководства Азербайджана. В итоговой резолюции саммита НАТО была выражена однозначная поддержка территориальной целостности стран Южного Кавказа, включая Азербайджан. И как логическое продолжение этого процесса в подписанном между Азербайджаном и ЕС документе «Приоритеты партнерства» впервые за многие годы поддержка территориальной целостности Азербайджана была зафиксирована в контексте нерушимости международно признанных границ нашего государства.

2018 год также запомнился такими значимыми событиями, как запуск в мае крупнейшего энергетического проекта века - “Южного газового коридора", имеющего стратегическое значение для всей Юго-Восточной Европы. Президент Ильхам Алиев запустил первый этап проекта на следующий день после празднования столетия образования Азербайджанской Демократической Республики и в день открытия юбилейной, 25-й по счету выставки и конференции CaspianOil&Gas, что в высшей степени символично. Итак, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу, и с вводом в июне в эксплуатацию газопровода TANAP газ попал на территорию Турции.

Реализация "Южного газового коридора" демонстрирует независимость и успешность энергетической политики Азербайджана, равно как и доверие к ней зарубежных партнеров. Именно Баку предложил Европе способ повысить энергетическую безопасность и диверсифицировать поставки.

Благодаря политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан завоевал статус геополитического центра мирового масштаба, стал местом проведения политических, экономических, военных, энергетических, транспортно-коммуникационных, спортивных и культурных мероприятий и встреч глобального значения.

Все вышеуказанные достижения показывают, что за прошедший год позиции Азербайджана ещё более укрепились как на мировой политической арене, так и в сфере торгово-экономических отношений. Страна ещё больше усилила своё международное влияние, благодаря которому воспринимается партнёрами в качестве сильного, независимого и надёжного игрока.

Без преувеличения можно утверждать, что достигнутые Азербайджаном успехи являются результатом проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политики. И мы уверены, что независимый Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева ждет еще более блестящее будущее.

Коллектив Агентства международной информации Trend сердечно поздравляет Президента Ильхама Алиева с днем рождения!

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