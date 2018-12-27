Российский министр: Богатый политический опыт Президента Ильхама Алиева позволяет эффективно решать задачи современного мира (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр экономического развития России Максим Орешкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Накопленный Вами богатый политический опыт позволяет эффективно решать задачи современного мира, а также поддерживать историческую дружбу между Россией и Азербайджаном.

Хочу отметить Ваш личный вклад в установившиеся в духе добрососедства отношения, которые, несомненно, будут и дальше служить на благо азербайджанского и российского народов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов в реализации Ваших замыслов", - говорится в поздравлении.

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