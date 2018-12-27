В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Ваши деловые и личные качества, политическая интуиция, творческий подход к намеченным планам снискали Вам заслуженный авторитет и уважение всех жителей Азербайджанской Республики.

Пусть бодрость духа, энергия и оптимизм помогут Вам решать самые сложные государственные задачи, а Ваши знания, решимость и целеустремленность служат надежным фундаментом для плодотворной работы на благо родного народа и ведут республику к новым успехам и достижениям.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, неугасаемой жизненной силы, семейного благополучия и прекрасного настроения. Пусть поддержка единомышленников, верность друзей и понимание близких помогают Вам и будут залогом дальнейших успехов", - говорится в поздравлении.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"С днем рождения!

В этот день хотим выразить Вам особую признательность за дружбу и верность добрым традициям, одна из которых – начинать день вместе с «Комсомолкой».

Примите наши искренние поздравления. Здоровья, успехов во всем", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Являясь достойным преемником и продолжателем мудрой политики Вашего великого отца – общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Вы по праву пользуетесь искренним уважением среди своих соотечественников и высоким международным авторитетом как уже сложившийся, довольно опытный и дальновидный государственный деятель.

Вы неизмеримо многое делаете для социально-экономического развития страны, укрепления фундамента традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и за все это заслуживаете всякую благодарность и почет.

Уверен, что Ваш богатый опыт, благородные качества и незаурядные способности будут и дальше востребованы Вашей Родиной, так как это содействует повышению уровня и качества жизни азербайджанцев, дальнейшему укреплению положительного образа и авторитета Азербайджана в мире.

Высоко ценю дружественные отношения, взаимопонимание и доверие, установившиеся между нами. С особой теплотой вспоминаю наши встречи в Москве и Баку, буду рад продолжить эти плодотворные контакты и тесную совместную работу в будущем.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов – Вам и Вашей крепкой дружной семье, а братскому народу Азербайджана – счастья и процветания", - говорится в письме.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха в добрых начинаниях.

Благодаря Вашей взвешенной политике, принципиальной позиции в сохранении и утверждении конституционных основ Азербайджанской Республики Азербайджан уверенно движется по пути духовного, интеллектуального и экономического развития.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, и всем братьям из Азербайджана благополучия и благоденствия", - говорится в поздравительном письме.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

За время Вашего руководства республикой Азербайджан утвердился в статусе динамичной и высокоразвитой страны, сохраняющей свои вековые традиции и приумножающей свою богатую культуру. Ваши заслуги в деле укрепления Азербайджанской государственности невозможно переоценить. Народы наших стран высоко чтут Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Азербайджаном и Россией.

В этот день мы будем вспоминать Ваших родителей, Вашу маму и Вашего отца – общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева, который спас страну от исторической катастрофы.

Позвольте от всей души пожелать Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, и в Вашем лице – всему братскому азербайджанскому народу – мира и процветания.

Поклон всей Вашей семье и, прежде всего, Мехрибан ханум", - говорится в поздравительном письме.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Многие годы Вы трудитесь на благо жителей Азербайджана, являя себя эффективным и талантливым руководителем, заботящимся о процветании и динамичном развитии возглавляемой Вами республики.

Хотел бы выразить Вам признательность за внимание к служению Русской Православной Церкви и поддержку деятельности Бакинско-Азербайджанской епархии. Надеюсь, что в наше соработничество будет и впредь приносить благие плоды, способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни общества и укреплению межрелигиозного и межнационального мира в Закавказском регионе.

Желаю Вам доброго здоровья, помощи свыше и успехов в Вашем ответственном служении народу Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Позвольте пожелать Вам неиссякаемой, созидательной энергии, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Азербайджанской Республики.

Заверяем Вас, что телерадиокомпания будет и впредь объективно и широко освещать жизнь и события, происходящие в республике", - говорится в поздравлении.

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