Президент Зимбабве прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

18 января 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Армения загнана в угол и потеряла традиционных союзников - азербайджанский депутат
Политика 19:43
Азербайджан расширяет применение риск-менеджмента
Бизнес 19:04
Посол Китая в РФ: Для иностранных дипкорпусов в России следует организовать посещение Баку, чтобы увидеть динамичное развитие Азербайджана
Общество 18:42
Еврокомиссия готова поддержать многомиллионные транспортные проекты в Азербайджане
Бизнес 17:42
Buta Airways будет выполнять рейсы в Одессу и Харьков
Бизнес 16:49
Прогноз: Цена Brent продолжает получать поддержку
Энергетика 15:59
Лента новостей
В Индии две женщины погибли после стрельбы на свадьбе
Другие страны 19:45
Армения загнана в угол и потеряла традиционных союзников - азербайджанский депутат
Политика 19:43
Говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо - ответ российскому МИДу
Политика 19:39
Азербайджан расширяет применение риск-менеджмента
Бизнес 19:04
В Берлине призвали к конкретному разговору с США о снятии пошлин
Европа 19:02
Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенстованию структуры и управления минтруда
Политика 18:47
Шехиды не умирают! Представлен проект с участием Алима Гасымова и репера Qurd (ФОТО, ВИДЕО)
Социум 18:43
Посол Китая в РФ: Для иностранных дипкорпусов в России следует организовать посещение Баку, чтобы увидеть динамичное развитие Азербайджана
Общество 18:42
В Азербайджане предлагается разработать механизм контроля за использованием антибиотиков
Общество 18:25