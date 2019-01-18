Президент Зимбабве прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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