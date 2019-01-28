Встреча Президента Азербайджана и премьера Армении названа одним из 33 главных событий форума в Давосе

БАКУ /Trend/ - Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе назвали встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна одним в 33 главных событий форума, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт ВЭФ.

На сайте ВЭФ указаны 33 события, которые оказали воздействие на мир.

«Президент Азербайджана и премьер-министр Армении использовали встречу во время Всемирного экономического форума для продвижения переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится на сайте ВЭФ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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