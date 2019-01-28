Встреча Президента Азербайджана и премьера Армении названа одним из 33 главных событий форума в Давосе

28 января 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе назвали встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна одним в 33 главных событий форума, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт ВЭФ.

На сайте ВЭФ указаны 33 события, которые оказали воздействие на мир.

«Президент Азербайджана и премьер-министр Армении использовали встречу во время Всемирного экономического форума для продвижения переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится на сайте ВЭФ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НПЗ STAR в ближайшее время выйдет на полную мощность (Эксклюзив)
Энергетика 17:55
Производитель молока в Азербайджане увеличит объемы производства на 20 процентов (Эксклюзив)
Бизнес 17:54
В АМИ Trend пройдет видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год"
Общество 17:33
Указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой обеспечивает успешное продолжение структурных реформ в Азербайджане - эксперт
Политика 16:23
АБР рекомендуют сосредоточиться на аналитике по диверсификации экономики Азербайджана
Бизнес 16:08
В Азербайджане приостановлена деятельность алкогольного предприятия (Эксклюзив)
Бизнес 15:41
Лента новостей
В школах Баку проходит Олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 18:31
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ о единовременной выплате семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих
Политика 18:22
МИД Азербайджана: Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона
Нагорно-карабахский конфликт 18:11
Казахстан выделяет средства на расширение географии экспорта
Экономика 18:02
В Формуле-1 опровергли слухи о продаже другим владельцам
Общество 18:02
Азербайджанский депутат: Почему Европарламент равнодушен к смерти журналиста в Армении?
Политика 17:57
НПЗ STAR в ближайшее время выйдет на полную мощность (Эксклюзив)
Энергетика 17:55
Производитель молока в Азербайджане увеличит объемы производства на 20 процентов (Эксклюзив)
Бизнес 17:54
Проведи уик-энд в театре – в Азербайджане реализуется новый проект (ФОТО)
Культура 17:52