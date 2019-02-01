Система международного права подвергается внешним рискам - посол

1 февраля 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Существующая система международного права подвергается серьезным внешним нападкам.

Об этом заявил в пятницу посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на мероприятии в Бакинском славянском университете, посвященном деятельности дипломатической службы России.

По словам посла, важнейшей основой международного права является Устав ООН.

«Сегодня очевиден тот факт, что западные партнеры действуют не в соответствии с международным правом, а с некоторыми правилами, которые непонятно кем придуманы и как могут быть трактованы. Существует незыблемое международное право, которое нельзя разрушать и расшатывать. В противном случае мир вернется к принципу «права сильного», когда сильнейшие игроки будут навязывать другим – более слабым – свои собственные взгляды и решения», - сказал Бочарников.

Посол отметил, что Россия благодаря своей дипломатии фактически присутствует во всех уголках мира.

«Дипломатическая служба, действующая в соответствии с внешним курсом страны, является одной из ключевых структур в России и выполняет практические задачи во всех регионах мира», - сказал дипломат.

Дипломат коснулся нынешней, весьма непростой международной обстановки, отметив, что сложные процессы, которые наблюдаются в мире, направлены на расшатывание всей мировой системы безопасности, выстроенной после Второй мировой войны.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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