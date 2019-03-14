Президент Ильхам Алиев принял участие в VII Глобальном Бакинском форуме (ФОТО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана в четверг начал работу VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая мировая внешняя политика», организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронатом Президента Ильхама Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии открытия форума принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В работе форума, который продлится до 16 марта, участвуют свыше 500 представителей из 55 стран. В форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» участвуют пять действующих президентов, один премьер-министр, два заместителя премьер-министра, 42 бывших глав государств и премьер-министров, многочисленные аналитики, журналисты, молодые лидеры. На 10 различных сессиях в рамках форума участники обсудят вопросы глобального и регионального значения. На Глобальном Бакинском форуме, ставшем важной международной платформой в мире, будет проведен обмен мнениями по вопросам международного значения. Среди них – «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и др. Одно из основных панельных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Открыв VII Глобальный Бакинский форум, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин отметил его значение. Расценив Бакинский форум как очень важное мероприятие с точки зрения обсуждения важных вопросов, беспокоящих нашу планету в столь нестабильное время, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви передал слово Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью.

Глава государства подчеркнул, что Форум стал важной международной платформой для обсуждения значимых процессов, протекающих в мире. Отметив, что на Форуме сконцентрирован гигантский мировой интеллектуальный потенциал, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что это олицетворяет масштаб мероприятия, сказал, что Бакинский форум занимает особое место на международной арене.

Говоря о внешней политике Азербайджана, глава государства отметил, что это - прогнозируемая, независимая политика, основанная на национальных интересах, направленная на партнерство, сотрудничество, стабильность в регионе. «Мы еще более укрепили наши отношения с традиционными партнерами, в то же время возвели новые мосты, приобретя новых друзей»,- сказал Президент Ильхам Алиев. Он довел до внимания, что Азербайджан смог создать атмосферу плодотворного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, наладил взаимодействие в транспортной, торговой сферах, в области энергетической безопасности и инвестирования.

Подробно рассказав об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и его последствиях, Президент Азербайджана напомнил о том, что более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев и сегодня страдают от последствий этой оккупации, против нашего народа проведена этническая чистка, разрушены наши исторические памятники. Глава государства отметил, что эта оккупация означает нарушение резолюций международных организаций, основанных на международном праве, подчеркнул, что существующий статус-кво неприемлем, а для его изменения Армения должна вывести войска с территорий Азербайджана. «Мы видим, что правительство Армении стремится сегодня к изменению формата переговоров. А это неприемлемо. Об этом заявляют и международные организации, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - сказал Президент Азербайджана. Он отметил, что этот формат существует уже многие годы, и охарактеризовал стремление к его изменению как попытку блокирования переговорного процесса. Глава государства подчеркнул, что переговоры не должны проводиться только ради переговоров. Глава государства рассказал о плодотворном сотрудничестве с международными организациями и привлек внимание к значению созданного по инициативе нашей страны «Бакинского процесса», который существует уже 10 лет. Он подчеркнул, что «Бакинский процесс» поддерживается ООН.

Президент Ильхам Алиев привлек внимание участников Форума к традициям мультикультурализма в Азербайджане, являющимся важным фактором для обеспечения стабильности в мире, подчеркнул, что эта идея пропагандируется в мире. «Сегодня Азербайджан демонстрирует, что только при поощрении мультикультурализма мир может идти вперед, снизится напряженность», - сказал глава государства. Он отметил: несмотря на то, что Азербайджан является молодой независимой страной, он завоевал поддержку международных организаций. Отметив вклад Азербайджана в международную безопасность, Президент Ильхам Алиев рассказал о наших транспортных и энергетических проектах, отметил, что эти проекты являются важной частью международного сотрудничества. Он подчеркнул, что проекты в этих сферах еще более сближают страны, налаживают новые мосты для сотрудничества, вносят важный вклад в энергетическую безопасность.

Глава государства пожелал успехов работе Форума.

Затем выступили Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, Президент Албании Илир Мета, член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Монтенегро Мило Джуканович, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари зачитал послание Президента Серджо Маттареллы, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кэрол Крофтс – премьер-министра Терезы Мэй, заместитель руководителя Программы развития ООН, директор Регионального бюро по странам Европы и СНГ Мириана Эггер – генерального секретаря Антонио Гутерриша.

Затем выступила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

На мероприятии состоялась церемония вручения Международной премии Низами Гянджеви за 2019 год.

Решением Попечительского совета центра Международная премия Низами Гянджеви была вручена Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани и президенту Фонда прав человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди.

Форум продолжил работу в сессиях.

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