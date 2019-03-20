Президент Ильхам Алиев: Реализация проекта Южного газового коридора обеспечит долгосрочное, устойчивое развитие Азербайджана

20 марта 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Южного газового коридора обеспечит долгосрочное, устойчивое развитие Азербайджана, защитит политические и экономические интересы страны.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

"В мае состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это – исторический проект. Реализация данного проекта обеспечит долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны, защитит наши политические и экономические интересы. В мае был сдан в эксплуатацию еще один крупный проект, мы отметили открытие Алятского международного морского торгового порта. Начало функционирования данного порта, а в 2017 году – железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превратило Азербайджан в важный международный транспортный центр на евразийском пространстве. Сегодня мы успешно придаем импульс деятельности коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан осуществляет успешную деятельность в обоих проектах. Могу сказать, что в данных проектах участвует более 10 стран, но лишь одна страна – Азербайджан принимает активное участие и в транспортном коридоре Север-Юг, и в транспортном коридоре Восток-Запад, является автором многих инициатив", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в июне произошло еще одно историческое событие – состоялась церемония открытия газопровода TANAP.

"Реализация данного проекта является основным условием для начала деятельности Южного газового коридора в целом. Мы успешно отметили это историческое событие, и сегодня дополнительный объем азербайджанского газа транспортируется по трубопроводу TANAP на мировые рынки", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что в прошлом году был выведен на орбиту третий спутник, что еще раз продемонстрировало, что Азербайджан успешно и стремительно развивается в технологическом отношении.

"Развитие космической промышленности является одним из наших приоритетов", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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