В Азербайджане значительно вырастет количество адвокатов

13 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время ведут деятельность 1503 адвоката. Об этом сказал Trend председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По его словам, коллегия продолжает работу по увеличению числа адвокатов в Азербайджане.

«106 человек, подавших документы в декабре прошлого года на прием в адвокатуру, успешно прошли экзамен. В настоящее время продолжается этап собеседования. Надеюсь, что до мая процесс завершится, и кандидаты, успешно прошедшие второй этап, будут приняты в коллегию», - сказал Багиров.

Он отметил, что в коллегии некоторое время назад прошел тестовый экзамен.

«Экзамен успешно сдал 171 кандидат, и они в ближайшем будущем будут привлечены к конкурсу. На данный момент приняты документы уже 70 человек. Процесс будет продолжаться, так как у нас нет лимита», - добавил Багиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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