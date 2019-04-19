Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений

19 апреля 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений.

Указом утверждается Устав Центра анализа международных отношений.

Полномочия учредителя Центра поручаются нижеследующим:

На Президента Азербайджана возлагаются полномочия по утверждению Устава Центра; установлению размера Уставного фонда; созданию исполнительных органов, определению их полномочий и преждевременному лишению их полномочий; по реорганизации и ликвидации Центра.

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