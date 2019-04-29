Глава МИД: Открытие посольства Хорватии в Баку позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами

БАКУ/ Trend/ - Открытие посольства Хорватии в Баку поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала на церемонии открытия посольства вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Открытие посольства является важной вехой в двусторонних отношениях. Это откроет путь для дальнейшего сотрудничества и позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами", - сказала она.

Она сказала, что создание Комиссии по экономическому сотрудничеству является новой движущей силой. Заместитель премьера Хорватии также подчеркнула растущую роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы.

Министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров, в свою очередь, отметил, что решение Хорватии открыть посольство в Баку соответствует атмосфере дружбы и доверия между двумя странами. Он также подчеркнул важность визитов высокого уровня в усилении двусторонних отношений.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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