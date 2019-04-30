Азербайджанское вооружение демонстрируется на международной выставке в Турции (ФОТО)

30 апреля 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представлен на XIV Международной оборонной выставке "IDEF-2019" в Турции, открытие которой состоялось сегодня при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности.

В выставке участвуют свыше 500 официальных делегаций и 1061 компания из 53 стран мира.

В открытии выставки также принял замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев.

В первый день выставки посетители с большим интересом ознакомились со стендом министерства оборонной промышленности Азербайджана, на котором демонстрируются снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы, минометы, пиротехнические средства, оптические системы, боевые машины, беспилотники, боеприпасы различного калибра и другая продукция военного назначения.

Участвующий в мероприятии министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и представители других силовых структур посетили стенд министерства оборонной промышленности Азербайджана, подробнее ознакомились с демонстрируемой продукцией.

В рамках выставки будут организованы встречи замминистра Яхья Мусаева с официальными делегациями дружественных и союзных стран, а также представителями ведущих фирм этого сектора.

Выставка продолжит работу до третьего мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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