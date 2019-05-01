Президент Азербайджана: Предприниматели должны соблюдать все правила архитектуры и градостроения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Предприниматели в Азербайджане тоже должны соблюдать под контролем государства все правила архитектуры и градостроения.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы должны уделять больше внимания развитию строительного сектора. В настоящее время в строительном секторе наблюдается оживление. В нем работают тысячи, десятки тысяч людей. В настоящее время в городе Баку строится около 400 многоэтажных зданий. Это свидетельствует о том, что в данном секторе есть большое оживление, прогресс, увеличивается производство строительных материалов. То есть, строительные сектор является отраслью, имеющей огромное значение для экономики. Государство здесь, разумеется, полностью должно поддерживать предпринимателей, необходимо устранить все бюрократические препоны. Конечно, предприниматели тоже должны соблюдать под контролем государства все правила архитектуры и градостроения", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что по линии Государственного агентства жилищного строительства успешно завершился первый проект социального жилья.

"Сдан в эксплуатацию Ясамальский жилой комплекс. Я был на открытии этого комплекса. А сейчас реализуется второй проект – в поселке Говсан. В настоящее время там строится около 3 тысяч квартир. Эта структура – ГАЖС была создана по моей инициативе, и это проект, носящий именно социальное значение. Строительство социального жилья создает условия для обеспечения квартирами тысяч семей. Это создает тысячи рабочих мест, в то же время придает большой импульс строительному сектору. То есть, посмотрите, сколько людей привлекает к этим работам, сколько предпринимателей обеспечивает работой строительство в одном только жилом комплексе около 3 тысяч квартир", - сказал Президент Азербайджана.

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